Новый взрыв в Индонезии

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва, который прогремел рядом с главным офисом полиции в индонезийском городе Сурабая. По данным агентства Франс Пресс, теракт осуществили несколько террористов-смертников. Они подъехали к полицейскому участку на мотоциклах и привели в действие взрывное устройство. В этот момент на пропускном пункте находились несколько человек.

Накануне в Сурабае произошла серия терактов в трех христианских церквях. В результате, по разным данным, погибли от 13 до 17 человек, более 40 получили ранения. По сообщениям полиции, исполнителями терактов стала семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних. Мать с двумя детьми подорвала себя в одной церкви, в то же время отец с тремя сыновьями совершили взрывы в других. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".