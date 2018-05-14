"Гренфелл-тауэр": запоздалое расследование

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под давлением общественности назначила группу дополнительных экспертов для помощи в открытом расследовании обстоятельств пожара в лондонской высотке "Гренфелл-тауэр", который произошел в июне 2017 года и унес жизни более 70 человек. Мэй критиковали за равнодушие к выжившим и за то, что она не оказывает должной поддержки нуждающимся.