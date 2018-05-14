Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под давлением общественности назначила группу дополнительных экспертов для помощи в открытом расследовании обстоятельств пожара в лондонской высотке "Гренфелл-тауэр", который произошел в июне 2017 года и унес жизни более 70 человек. Мэй критиковали за равнодушие к выжившим и за то, что она не оказывает должной поддержки нуждающимся.
"Гренфелл-тауэр": запоздалое расследование
"Гренфелл-тауэр": запоздалое расследование
Изначально общественное расследование возглавил бывший судья Апелляционного суда сэр Мартин Мур-Бик. Однако, по мнению пострадавших, этого было не достаточно для обеспечения тщательного и прозрачного процесса.
Новые эксперты группы присоединятся к Мартину Мур-Бику на этом этапе следствия уже в конце мая.
После пожара в Лондоне сотни людей вышли на стихийные акции протеста, чтобы выразить свое возмущение действиями властей после трагедии.
156 000 человек подписали петицию с призывом к правительству страны назначить дополнительных экспертов для расследования инцидента.
Пожар в 24-этажном "Гренфелл-тауэр" возник в ночь на 14 июня. По одной из версий, его причиной стали неисправность и возгорание одного из холодильников, который находился в здании.