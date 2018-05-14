Уровень занятости в Германии продолжает расти: в первом квартале этого года число имеющих работу выросло на 600 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Растёт и число немцев, работающих в самой Германии, а не за границей. В апреле безработица в стране составила 5,3% — это самый низкий уровень с момента объединения Германий.
Занятость в Германии растёт
Занятость в Германии растёт
Занятость увеличивается в первую очередь в секторе услуг. Экономика Германии растёт девятый год подряд. Однако сильные опасения в Берлине вызывает политика протекционизма, объявленная Соединёнными Штатами, поскольку шаги Вашингтона могут сподвигнуть и другие страны ввести аналогичные меры.