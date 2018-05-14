Занятость в Германии растёт

Уровень занятости в Германии продолжает расти: в первом квартале этого года число имеющих работу выросло на 600 тысяч человек по сравнению с тем же периодом прошлого года. Растёт и число немцев, работающих в самой Германии, а не за границей. В апреле безработица в стране составила 5,3% — это самый низкий уровень с момента объединения Германий.