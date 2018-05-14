"Грузинские приключения" продолжаются в живописном каньоне Окаце у деревни Горди на западе республики. Этот регион вблизи Кутаиси знаменит природными достопримечательностями - глубокими каньонами, лесными озерами и водопадами.
"Грузинские приключения": пешком над каньоном Окаце
"Грузинские приключения": пешком над каньоном Окаце
Лучшие виды на Окаце открываются с новой тропы, проложенной на высоте 800 метров: посмотреть на головокружительные пейзажи сюда приезжают до 150 тысяч туристов в год. В планах управляющих каньоном - усилить эффект от прогулки, заменив железные конструкции высотной дороги прозрачными.
Заза Гануа, директор, каньон Окаце: "Идея экстремального пересечения каньона вдохновляет многих наших гостей. Это единственное место в Грузии, где вы можете пережить подобное. Туристы, бывает, поворачивают назад, но не часто: на деле боятся немногие".
Любителям острых ощущений может понравиться спуск по веревке с каскадного водопада Кинчха, одного из крупнейших в Грузии.