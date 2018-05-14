Природная жемчужина региона - парк "Мтирала". Он расположен в 40 километрах от Батуми, столицы Автономной республики Аджария в составе Грузии.
"Грузинские приключения": день на "плачущей горе"
"Грузинские приключения": день на "плачущей горе"
Нам повезло: в день съемок день солнечный. А ведь аджарский национальный парк "Мтирала" считается одним из самых дождливых мест в Грузии.
Высокая влажность поддерживает концентрацию ароматов здешней флоры. В парке можно встретить редкие и исчезающие виды растений и животных.
Зиа Концелидзе, гид: "Мтирала" в переводе означает "плачущая гора". Здесь часто туманно, облачно, воздух полон влаги - отсюда и название".
Заповедник расположен на полуторатысячной высоте - идеальное направление для любителей пешего туризма. Здесь интересно наблюдать за птицами , а маршруты сулят немало приключений.