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Приключения

"Грузинские приключения": день на "плачущей горе"

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"Грузинские приключения": день на "плачущей горе"

"Грузинские приключения": день на "плачущей горе"
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Природная жемчужина региона - парк "Мтирала". Он расположен в 40 километрах от Батуми, столицы Автономной республики Аджария в составе Грузии.

Нам повезло: в день съемок день солнечный. А ведь аджарский национальный парк "Мтирала" считается одним из самых дождливых мест в Грузии.

Высокая влажность поддерживает концентрацию ароматов здешней флоры. В парке можно встретить редкие и исчезающие виды растений и животных.

Зиа Концелидзе, гид: "Мтирала" в переводе означает "плачущая гора". Здесь часто туманно, облачно, воздух полон влаги - отсюда и название".

Заповедник расположен на полуторатысячной высоте - идеальное направление для любителей пешего туризма. Здесь интересно наблюдать за птицами , а маршруты сулят немало приключений.

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