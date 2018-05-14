Противостояние на границе сектора Газа подходит к кульминации

Десятки убиты, сотни числятся раненными. Таков итог противостояния палестинцев с военными на границе сектора Газа и Израиля в день официального открытия посольства США в Иерусалиме. Группировка «Хамас» заявила о мобилизации всех сил для кульминации протестных выступлений под названием «Марш возвращения».

Информационные агентства сообщают о десятках тысяч участников манифестаций. Люди жгли покрышки, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону израильских военных. Поступали сводки о попытках протестующих прорвать заграждения. В сторону палестинцев летели гранаты со слезоточивым газом, резиновые снаряды и, как сообщали в палестинском минздраве, боевые пули. На фоне выступлений у границы ВВС Израиля, как передаёт ТАСС, нанесли удары по позициям группировки «Хамас».

Использование оружия против участников «Марша возвращения» «Хамас» неоднократно представлял как нападения солдат на мирных демонстрантов. Армия обороны Израиля заявляет о провокациях со стороны группировки, признанной террористической во многих странах мира. Совбез ООН ранее осудил применение насилия в секторе Газа.