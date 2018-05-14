Кровопролитные протесты в секторе Газа

Израильские военные применили боевые патроны для разгона палестинцев, протестующих на границе сектора Газа с Израилем. В результате, по данным министерства здравоохранения Палестины, погибли не меньше 52 человек, а более 2200 – получили ранения разной степени тяжести.

Израильские военные говорят о пресечении попытки протестующих прорваться на израильскую территорию.

Корреспондент Euronews поговорил с участниками протестов.

Махмуд Газал: "Мы пришли сюда мирно, без оружия, с пустыми руками. Весь мир видит, сколько у них есть оружия, танков и ракет. Они знают, что мы хозяева на этой земле и поэтому они прячутся за этими вооружениями. Они боятся. А мы хозяева на этой земле".

Мареам Муса: "Я пришла сюда защищать наше право. В 1948 г. Израиль оккупировал эту землю в результате многих злодеяний против палестинцев, которые стали беженцами. Международные коныенции гарантируют нам право на возвращение. И никто не может помешать нам реализовать это право".

Палестинцы из сектора Газа протестуют против переноса американского посольства в Иерусалим, который произошел за сутки до "Ан-Накбы" - дня, когда в Палестине отмечают изгнание сотен тысяч человек с территории вновь образованного Израиля в 1948 г.