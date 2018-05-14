Фламенко для людей с неограниченными возможностями

Фламенко – танец страсти, объединяющий всех людей, независимо от их физических возможностей. В 2010 году в Испании появился особый коллектив. Здесь неважно, хорошо ли человек видит, есть ли у него проблемы со слухом, передвигается ли он на инвалидной коляске. Создатель коллектива Хосе Галан хочет доказать, что танцевать может любой. Для него фламенко – это шанс убедить людей с ограниченными возможностям в том, что на самом деле никаких ограничений нет. Хореограф устраивает мастер-классы в различных организациях – от Общества слепых до Ассоциации людей с поражениями головного мозга.

“Сделать фламенко доступным для разной аудитории и привнести в это искусство что-то новое – вот цели, которые я ставлю перед собой во время мастер-классов”.

“Как почувствовать ритм фламенко?” – это первый вопрос, на которой старается ответить хореограф. Потом он показывает студентам базовые движения. Но самое важное для Хосе – чтобы его студенты смогли выразить себя через танец, а потому особое внимание он уделяет импровизации.

Как считает Хосе, танец – это форма терапии, которая помогает его студентам улучшить свою жизнь, притом с совершенно разных сторон. Прежде всего, речь идет о пользе для физического здоровья. Но этим дело не ограничивается. Благодаря танцам у людей улучшается концентрация внимания и память, развиваются творческие способности, а еще они учатся работать в коллективе.

“С тех пор как я познакомилась с Хосе Галаном и открыла для себя его коллектив, фламенко стало для меня чем-то большим, чем просто танцем. Это вид искусства, благодаря которому я могу выразить свои чувства, выплеснуть наружу то, что скрыто у меня внутри”, – говорит одна из учениц Хосе Лола Лопес.

В 2016 Хосе Галан получил премию Испанского общества слепых в Андалусии за то, что стремится открывать новые таланты и давать им возможности для развития. Жюри оценило самоотверженность, с которой хореограф подходит к этому делу.

На счету коллектива Хосе Галана уже девять постановок. Его танцоры выступали в Севилье, Люксембурге и Дюссельдорфе. Кроме того, они постоянные участники фестивалей для людей с ограниченными возможностями. Как говорит Хосе, “фламенко – это чувство, а чувства не имеют границ”.