Как в странах Европы соблюдают права ЛГБТИ-меньшинств?

В соответствии с новым рейтингом, большинству стран Европы есть над чем поработать в области защиты прав лесбиянок, гомо-, би-, транс- и интерсексуалов (ЛГБТИ): доклад подчёркивает, что прогресс в области законодательства замедлился по всему региону.

Так называемый рейтинг Rainbow Europe, который ежегодно публикует правозащитная группа ILGA-Europe, включает 49 стран региона, рассматривая их с точки зрения равноправия представителей ЛГБТИ и давая каждой стране оценку от 0% (грубейшие нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение прав человека, полное равенство для меньшинств в обществе).

На последнем месте в этом году оказался Азербайджан, набравший менее 5% по таким критериям, как равенство и отсутствие дискриминации, юридическое признание смены пола, борьба с преступлениями на почве ненависти и развитие гражданского общества. ILGA-Europe приводит в пример полицейские рейды против представителей ЛГБТИ и оскорбительные публичные заявления политиков в адрес меньшинств в качестве основных проблем в этой области для Азербайджана.

Среди других наиболее "отстающих" в рейтинге - Армения, Турция и Монако.

В Европейском Союзе страной с самым низким рейтингом стала Латвия: у балтийской республики около 16%. За ней следуют Польша (18%) и Литва (21%).

Между тем, список возглавила Мальта, набрав более 91% в свой актив защиты прав ЛГБТИ, включая такие шаги как легализация однополых браков (в июле 2017 года).

Бельгия, Норвегия, Великобритания и Финляндия также получили высокие оценки за прогрессивную позицию и либеральные законы в отношении ЛГБТИ.

Тем не менее, ILGA-Europe подчёркивает, что лишь 16 из 49 стран набрали более 50%, причем некоторые страны, которые считаются историческими первопроходцами, показали довольно скромные результаты в прошлом году.

"Представление о том, что состояние дел в области прав ЛГБТИ на 100% позитивно, было окончательно развенчано. Работа далека от завершения", - комментирует для Euronews ассоциация ILGA-Europe. Представители сообщества сексуальных меньшинств призывают власти всех стран "полностью поддержать" прогрессивные инициативы и законы, внедряя их в законодательства своих стран.

"На карту поставлены многие достижения последнего десятилетия. Не будем впадать в самообман, считая, что мы уже достигли равенства, - говорит исполнительный директор ILGA-Europe Эвелин Парадис, - Налицо слишком много свидетельств того, что тенденции популизма и национализма - сегодня не просто набор политических лозунгов. Оба эти явления могут оказать долгосрочное влияние на жизнь меньшинств ЛГБТИ в Европе".