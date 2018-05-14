Иерусалим снова разобщил Европу

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это славным днем для Израиля. Однако в Брюсселе односторонний шаг Дональда Трампа рассматривается как нарушение международного права и резолюций ООН.

Вот почему Европейский союз, по сути, бойкотировал открытие посольства США в Иерусалиме - за примечательным исключением Австрии, Чешской республики и Румынии.

Другие европейские правительства, такие, как Франция и Великобритания, призывали Израиль проявлять сдержанность — в связи с кровопролитием на границе с Газой.

Однако очень маловероятно, что Израиль прислушается к европейцам. Это о свидетельствует о незначительном влиянии, которое ЕС имеет на Ближнем Востоке".

Живущий в Англии директор Европейского центра изучения Палестины Илан Паппе рассказывает о непростых отношениях между Европой и Израилем:

«Израиль использует как запугивание, так и обольщение, чтобы уговорить бедные страны, такие как Румыния. Он использует также сомнительное прошлое во время нацизма таких стран, как Чешская Республика, чтобы шантажом заставить их поддержать шаг Америки, переместив свои собственные посольства».

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейдерс призвал стороны ближневосточного конфликта воздерживаться от применения насилия и от односторонних действий, создающих напряженность, которую мы видим вокруг Иерусалима.

А в бельгийской столице состоялась манифестация в поддержку палестинского дела и с осуждением действий Изриаиля.

Израильский историк Илан Паппе, объясняет, почему общественное мнение в ЕС склонно выступат в поддержку палестинцев:

«Большинство жителей Европы рассматривают политику Израиля в отношении Палестины так, как они рассматривал апартеид в отношении африканцев в Южной Африке. А тогда они требовали от своих правительств оказать давление на Южную Африку, чтобы она изменила свою политику и идеологию».

Штефан Гробе продолжает:

"Австрийский посол в Израиле сказал, что участие в церемонии в Иерусалиме было актом дипломатической вежливости, и что Австрия сохранит свое посольство в Тель-Авиве.

Возможно. Но создается впечатление, что Европа снова разобщена и, следовательно, не имеет ни голоса, ни рычагов давления на Ближнем Востоке, несмотря на то, что она является щедрым донором финансовой помощи.

Позиция Европы по арабо-израильскому конфликту всегда была сбалансированной, способствующей установления прочного мира на основе принципа двух государств, и относящейся к обеим сторонам с одинаковым уважением.

Решение ЕС не следовать за Трампом и его поддержкой только одной стороны - Израиля, показывает ещё одну форму уважения: уважения собственных принципов".