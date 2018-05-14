Ближний Восток: решать проблемы путем диалога

Решение США перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выход страны из ядерной сделки с Ираном.... Эти актуальные темы в центре внимания международного сообщества. На вопросы корреспондента euronews Деймона Эмблинга отвечает министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль.

Деймон Эмблинг euronews: "США перенесли свое дипведомство в Иерусалим. Вы назвали это провокацией, я цитирую "все мирные пути в регионе оказались перекрыты". Что Вы имеете ввиду? Это угроза?"

Джебран Басиль, глава МИД Ливана: "Нам угрожают. На нас нападают. Мы никогда никому не угрожали. Мы хотим мира. Решение открыть посольство в Иерусалиме принято в интересах Израиля, к сожалению, без учета вопроса, касающегося справедливого разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Мы намерены сопротивляться, выступать против и, наконец сражаться, если нас атакуют. Мы будем бороться за наши ценности."

Деймон Эмблинг euronews: "Что со всем этим будет делать ЕС?"

Джебран Басиль, глава МИД Ливана: "Играть свою роль, недостающую роль честного посредника."

Деймон Эмблинг euronews: "А что касается ядерной сделки с Ираном, которую разрывает Дональд Трамп. В ЕС говорят, что хотят придерживаться договора. Вы думаете это хорошее соглашение?"

Джебран Басиль, глава МИД Ливана: "Я считаю, решать проблемы необходимо путем диалога. Нужно разговаривать и устранять разногласия. Это решение."

Деймон Эмблинг euronews: "Сделка выживет, сохранится? Вы хотите этого?

Джебран Басиль, глава МИД Ливана: "Я хочу видеть Иран мирным и процветающим государством. Если Иран изолировать, оставить эту страну существовать в закрытом режиме, тогда Ирану только останется придумывать способы собственной защиты."