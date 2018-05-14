Дочь Берты Касерес апеллирует к ЕС

Два года назад в Гондурасе была убита защитница окружающей среды Берта Касерес. Она вела компанию против строительства гидроэлектростанции, которое могло привести к затоплению деревень коренного народа ленка и обширных территорий.

Её дочь требует покарать убийц. Зуньига Касерес прибыла в Брюссель, чтобы заручиться международной поддержкой в достижении справедливости в этом деле. Она встретилась с представителями главных учреждений ЕС, в том числе, с евродепутатами.

«Мы считаем, что справедливость в Гондурасе не возможна только по воли его властей. Это одна из стран, где царит наибольшая в мире безнаказанность. Наше государство преследовало не преступников, а мою мать, - говорит Зуньига Касерес. - Мы знаем, что если не оказывать давления, то расследование убийства закончится частичной или полной безнаказанностью ".

Молодая латиноамериканка хочет, чтобы Евросоюз признал за собой некоторую вину за строительство ГЭС там, где не следовало. Её сопровождает адвокат, с которым она подаст жалобу на Голландский банк развития (FMO), который финансировал проект.

«Банк знал о притеснении народа ленка и, тем не менее, продолжал переводить деньги в Гондурас, - сказал Мигель Анхель Урбина. - Поэтому банк должен делить ответственность за нападения на представителей ленка и смерть Берты Касерес”.

43-летняя учительница и эколог была застрелена, когда в её дом в городе Эсперанса ворвались вооруженные люди. Вскоре после этого в столице Гондураса прошли массовые выступления молодежи. Они способствовали тому, что за решёткой оказались 9 подозреваемых, в том числе руководители местной компании, которая хотела построить плотину.

За охрану окружающей среды Берта Касерес была награждена престижной премией Голдмана