"Иерусалим - это не игра": марш протеста в Вашингтоне

"Мы построим этот мир с любовью!", "За свободу и уважение для израильтян и палестинцев!" - под такими лозунгами около сотни людей маршем прошли по улицам Вашингтона в понедельник.

В акции протеста против переноса дипмиссии США из Тель-Авива в Иерусалим приняли участие также молодые американцы-представители еврейской общины.

В их руках помимо многочисленных плакатов с надписью "Иерусалим - это не игра", - макеты оконных и дверных рам из картона. Они символизируют здание так называемого "посольства свободы". Построить его вместо только что открывшегося в древнем городе диппредставительства призвали митингующие. Они уверены: только так можно прекратить давний спор о суверенитете Иерусалима между народами Израиля и Палестины и остановить кровопролитие.