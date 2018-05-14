Парламент Каталонии утвердил главой правительства Жоакима Торру

Парламент Каталонии избрал Жоакима Торру главой регионального правительства. Это произошло со второй попытки. В субботу ему не хватило двух голосов, чтобы заручиться поддержкой абсолютного числа депутатов регионального парламента. При повторном голосовании для утверждении в должности ему было достаточно получить голоса простого большинства.