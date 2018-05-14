Парламент Каталонии избрал Жоакима Торру главой регионального правительства. Это произошло со второй попытки. В субботу ему не хватило двух голосов, чтобы заручиться поддержкой абсолютного числа депутатов регионального парламента. При повторном голосовании для утверждении в должности ему было достаточно получить голоса простого большинства.
Парламент Каталонии утвердил главой правительства Жоакима Торру
Парламент Каталонии утвердил главой правительства Жоакима Торру
Жоаким Торра представляет партию "Вместе за Каталонию", которую возглавляет Карлес Пучдемон. За него проголосовали также "Левые республиканцы Каталонии".
Сам бывший глава каталонского правительства находится в Германии. Испания добивается его выдачи для предания суду по обвинению в мятеже.
Пучдемон поздравил Торру с избранием на пост руководителя автономии. Торра обещает продолжить курс Пучдемона на обретение Каталонией независимости от Испании.