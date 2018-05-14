Новый глава Каталонии: реакции

Избрание Жоакима Торры на пост главы правительства Каталонии позволит восстановить самоуправление региона после 7 месяцев прямого правления из Мадрида. Но радикально националистические взгляды Торры вряд ли помогут преодолеть пропасть между автономией и центральным правительством, а также между сторонниками и противниками независимости внутри Каталонии.

Инес Арримадас, лидер партии "Граждане" в Каталонии: "Очень грустный день. Главой Каталонии избрали человека, защищающего националистические идеи. Который утверждает, что Каталония – только для тех, кто чувствует себя каталонцем, который считает ненормальным говорить по-испански в Каталонии. По моему, этот человек, не настроен вести диалог. Он повторяет тезисы Пучдемона и даже ужесточает их. Это Пучдемон 2.0, только с националистическими ксенофобскими идеями, которые он высказывал в своих статьях".

Жоаким Торра был избран благодаря поддержке Левых республиканцев, чей лидер Oriol Junqueras находится в тюрьме.

Габриэль Руфиан, депутат от партии "Левые республиканцы Каталонии": "Прежде всего, мы удовлетворены тем, что над нами больше не висит Дамоклов меч 155-й статьи конституции [о прямом правлении из Мадрида]. Новому правительству не следует забывать, что легитимное правительство находится в изгнании".

Кристина Хинер, Euronews: "Левые республиканцы и «Вместе за Каталонию» поделят министерские портфели. Но нам еще предстоит узнать, как отразятся на работе нового правительства разногласия между двумя партиями по вопросам политической стратегии".