"Брексит" озадачил рыбаков

Меньше года осталось до выхода из Евросоюза Великобритании, а внутри её правительства и оппозиции нет согласия о том, как это должно произойти и что будет потом. Часть политиков хочет разрыва торгово-экономических связей с ЕС, другая – сохранения страны в составе таможенного союза. В понедельник Брюссель выразил сомнение в том, что Лондону удастся представить свою позицию, как планировалось, на саммите 28-29 июня. Тем временем, рыбный промысел по обе стороны пролива Ла-Манша страдает от неопределённости.

В порт Харлинген на севере Нидерландов возвращается траулер. Его улов – в основном, плоские камбала и палтус. Пока голландские экипажи забрасывают сети в богатых британских водах Северного моря. Но Соединённое королевство хочет вернуть их под свой контроль, как и многие другие свои части совместного с Евросоюзом хозяйства.

Владелец судна боится, что ловить рыбу придётся в других местах:

«Наши траулеры уплывут из английских вод после «брексита» в голландские и немецкие, где станет очень тесно, – предвидит Тромп ван Слоотен. – Это плохо для всей рыболовецкой промышленности. Мне не нравится, что англичане нам говорят: “мы уходим из Евросоюза, а вы уходите из наших вод. Думаю, это плохо для будущего ».

Из Харлингена улов доставляют по дороге в деревню Урк. Это один из самых крупных в Европе перевалочных пунктов для свежей рыбы, где её сортируют, чистят, взвешивают и продают.

Корреспондент Евроньюс Дэймон Эмблинг передаёт с аукциона:

«Рыбный рынок здесь – это бьющееся сердце Урка. В этом городке покупается и продается около трети голландских морепродуктов, а около 40 процентов из этого поступает из британских вод».

Ловля и переработка рыбы — основное занятие уркчан. Профсоюзный деятель опасается, что многие из них лишатся средств к существованию:

«При наихудшем сценарии нам придётся закрыть много заводов, отправить на металлолом суда, – сказал Герт Мун. – Если возникнет ситуация, при которой мы больше не сможем ловить рыбу в британских водах, это будет катастрофа».

Но ситуация может быть и противоположной. Голландский рыболовецкий флот через год будут либо уничтожать, либо пополнять. Директору промысловой компании Андреасу Де Буру придётся действовать быстро, но в каком направлении — он не знает.

Перед такой же дилеммой, как и Урк, стоят другие приморские районы Нидерландов и некоторых других стран ЕС. Но председатель Европейского рыболовецкого альянса испытывает оптимизм:

«От Испании до Швеции, от Ирландии до Германии — все ловят рыбу в британских водах, – говорит Герард ван Бальсфорд. – В конце концов, я думаю, мы получим близкое к тому, что у нас есть сейчас: нам придётся делить запасы и рынки”.

Как сказал британский представитель на переговорах, имеется общий интерес в том, чтобы найти сбалансированное решение вопроса о добыче рыбы в Северной Атлантике.