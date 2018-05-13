В России и Германии все громче слышны призывы разрешить известному спортивному журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту приехать на чемпионат мира по футболу. Ранее МИД России аннулировал выданную ему визу.
Поедет ли Зеппельт на ЧМ?
Поедет ли Зеппельт на ЧМ?
"Проблема с визой заключается в том, что я получил ее вчера, а сегодня она объявлена недействительной. Причина, которую мне назвали, — это то, что я вхожу в список персон нон-грата. Больше никакой информации не дали", — рассказывает Зеппельт.
Наблюдатели связывают это решение с теми расследованиями об употреблении допинга российскими спортсменами, которые и прославили немецкого журналиста. Он получил за свою работу ряд премий. МИД ФРГ пытается прояснить ситуацию с визой.
В то же время российские коллеги Зеппельта призывают позволить ему приехать на чемпионат. Так Владимир Соловьев в своем твитере указал на то, что стране "скрывать нечего". А комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "хоть Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" и ему надо позволить приехать в Россию.
Зеппельт снял несколько документальных фильмов об употреблении допинга в российском профессиональном спорте, с чем Москва категорически не согласна.
Телеканал уже заявил, что ситуация с визой —"исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как ЧМ".