Поедет ли Зеппельт на ЧМ?

В России и Германии все громче слышны призывы разрешить известному спортивному журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту приехать на чемпионат мира по футболу. Ранее МИД России аннулировал выданную ему визу.

"Проблема с визой заключается в том, что я получил ее вчера, а сегодня она объявлена недействительной. Причина, которую мне назвали, — это то, что я вхожу в список персон нон-грата. Больше никакой информации не дали", — рассказывает Зеппельт.

Наблюдатели связывают это решение с теми расследованиями об употреблении допинга российскими спортсменами, которые и прославили немецкого журналиста. Он получил за свою работу ряд премий. МИД ФРГ пытается прояснить ситуацию с визой.

В то же время российские коллеги Зеппельта призывают позволить ему приехать на чемпионат. Так Владимир Соловьев в своем твитере указал на то, что стране "скрывать нечего". А комментатор Дмитрий Губерниев считает, что "хоть Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" и ему надо позволить приехать в Россию.

Зеппельт снял несколько документальных фильмов об употреблении допинга в российском профессиональном спорте, с чем Москва категорически не согласна.

Телеканал уже заявил, что ситуация с визой —"исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как ЧМ".