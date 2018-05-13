Теракты в индонезийском городе Сурабая совершила семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщил в руководитель национальной полиции. Взрывы прогремели возле трех христианских церквей с разницей в несколько часов. Жертвами нападений стали по меньшей мере одиннадцать мирных жителей. Десятки получили ранения.
Полиция Индонезии: теракт совершили члены одной семьи
Полиция Индонезии: теракт совершили члены одной семьи
Президент Индонезии Джоко Видодо назвал случившееся "варварским, бесчеловечным актом". В правоохранительных органах указывают, что за нападениями стоят боевики организации "Джамаа аншарут даулах", связанной с террористической группировкой "Исламское государство", заявившей об ответственности за атаку.
Глава римско-католической церкви Франциск, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Ватикане, призвал их молиться о прекращении насилия. Понтифик выразил свою духовную близость с христианской общиной Индонезии.
"Я всем сердцем с народом Индонезии. Я молюсь о жертвах и их близких", - сказал Франциск.
В своих посланиях верующим понтифик часто говорит о христианских общинах, которые становятся объектом преследования и насилия.