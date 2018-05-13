Полиция Индонезии: теракт совершили члены одной семьи

Теракты в индонезийском городе Сурабая совершила семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщил в руководитель национальной полиции. Взрывы прогремели возле трех христианских церквей с разницей в несколько часов. Жертвами нападений стали по меньшей мере одиннадцать мирных жителей. Десятки получили ранения.