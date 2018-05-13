В Иерусалиме всё готово к официальному открытию посольства США, даже указатели к нему уже установлены. В понедельник дипмиссия переедет в иерусалимский квартал Арнона, в здание, где до этого располагалось американское консульство. Новое здание главного диппредставительства США в Иерусалиме ещё не построено.
Иерусалим принять посольство США готов
Иерусалим принять посольство США готов
На торжественную церемонию были приглашены все аккредитованные в Израиле послы. Но своё присутствие на церемонии подтвердили лишь представители 34 стран из 86, в том числе Венгрии и Чехии, которые заблокировали совместное заявление ЕС о бойкоте мероприятия.
"Я призываю все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим. Переезжайте в Иерусалим, потому что это будет способствовать делу мира", - в очередной раз провозгласил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В Иерусалим уже прибыли дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Ожидаются также президенты Гватемалы и Парагвая - эти страны последовали примеру США и также перенесут свои посольства.
В воскресенье вечером в Иерусалиме прошли акции протеста арабского населения города и активистов израильских движений, выступающих против оккупации палестинских земель.