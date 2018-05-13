Иерусалим принять посольство США готов

В Иерусалиме всё готово к официальному открытию посольства США, даже указатели к нему уже установлены. В понедельник дипмиссия переедет в иерусалимский квартал Арнона, в здание, где до этого располагалось американское консульство. Новое здание главного диппредставительства США в Иерусалиме ещё не построено.