Взрывы и перестрелка в афганском городе Джалалабаде. Боевики ворвались в здание финансового отдела местной таможни, после того как у входа террорист-смертник подорвал начинненый взрывчаткой автомобиль.
Теракт в Джалалабаде
Теракт в Джалалабаде
По последним данным, в результате вооруженного нападения погибли не менее девяти человек, включая сотрудников ведомства, свыше 40 получили ранения.
Столкновения между силами безопасности и экстремистами продолжались в течении дня. Все боевики ликвидированы. В ходе проведения спецоперации удалось эвакуировать тысячу учениц из расположенной поблизости школы для девочек.
Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.