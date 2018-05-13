Тюльпаны и мустанги донских степей

Тысячи людей приезжают в эти дни на экологический туризм в российский природный заповедник "Ростовский", где началось волшебное время цветения дикорастущих тюльпанов. В отличие от селекционных они радуют своей красотой лишь раз в году. К ним здесь относятся с особой заботой: дикие тюльпаны размножаются семенами и растут семь лет; если их сорвать - то луковица погибает, и цветок гибнет. Некоторые особо редкие тюльпаны даже занесены в Красную книгу Ростовской области.

На территории заповедника находится солёное озеро Маныч Гудило, с островом Водный и уникальным табуном так называемых донских мустангов. Дикие лошади и дикие тюльпаны друг другу не мешают.