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Тюльпаны и мустанги донских степей

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Тюльпаны и мустанги донских степей

Тюльпаны и мустанги донских степей
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Тысячи людей приезжают в эти дни на экологический туризм в российский природный заповедник "Ростовский", где началось волшебное время цветения дикорастущих тюльпанов. В отличие от селекционных они радуют своей красотой лишь раз в году. К ним здесь относятся с особой заботой: дикие тюльпаны размножаются семенами и растут семь лет; если их сорвать - то луковица погибает, и цветок гибнет. Некоторые особо редкие тюльпаны даже занесены в Красную книгу Ростовской области.

На территории заповедника находится солёное озеро Маныч Гудило, с островом Водный и уникальным табуном так называемых донских мустангов. Дикие лошади и дикие тюльпаны друг другу не мешают.

"Это нормально, когда в степи пасутся копытные животные, и тюльпаны тысячелетиями к этому приспособлены", - говорит замдиректора заповедника "Ростовский" Александр Липкович.

Когда-то на острове Водный пытались заняться животноводством. Но проект оказался нерентабельным, и все вернулись на "большую землю", а лошади остались жить здесь на свободе.