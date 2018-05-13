Напавшим с ножом в центре Париже оказался 21-летниц уроженец Чечни с французским паспортом. Его родители задержаны для дачи показаний. Об этом сообщают агентства Рейтер и AFP со ссылкой на свои источники. Ранее группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в центре Парижа. Инцидент произошел недалеко от здания Гранд-Опера вечером в минувшую субботу. Прибывшая через девять минут на место происшествия полиция застрелила нападавшего. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Париж: напавшим был уроженец Чечни
Париж: напавшим был уроженец Чечни
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил в воскресенье журналистам, что нападавший сопровождал свои действия восхвалениями Аллаха, в связи с чем следствие усматривает в деле террористический след.
"На данном этапе, основываясь на свидетельских показаниях, указывающих на то, что нападавший прокричал "Аллах акбар" ("Аллах велик" по-арабски, прим. Euronews), атакуя прохожих с ножом в руках, и учитывая способ действий, мы обратились в отдел прокуратуры Парижа по расследованию дел, связанных с терроризмом", - заявил прокурор Парижа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования близким жертвы нападения в Париже. «Все мои мысли о жертве и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста»,— написал господин Макрон в Twitter. Политик отметил, что «Франция вновь платит кровью, но ни пяди не уступит врагам свободы».
В связи со случившимся открыто производство по статьям "убийство", "покушение на убийство носителей государственной власти" и "действия, связанные с террористическим умыслом".