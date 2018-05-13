Париж: напавшим был уроженец Чечни

Напавшим с ножом в центре Париже оказался 21-летниц уроженец Чечни с французским паспортом. Его родители задержаны для дачи показаний. Об этом сообщают агентства Рейтер и AFP со ссылкой на свои источники. Ранее группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в центре Парижа. Инцидент произошел недалеко от здания Гранд-Опера вечером в минувшую субботу. Прибывшая через девять минут на место происшествия полиция застрелила нападавшего. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.