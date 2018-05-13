Париж: рассказывают очевидцы

Выстрелы, паника и хладнокровие преступника. Примерно так в двух словах описывают свидетели происходящее в субботу вечером в центре Парижа, в престижном 2-м округе, в двух шагах от Гранд-опера.

"Я работал в ресторане и вдруг я услышал крик женщины, она пыталась найти укрытие в нашем заведении, но, к сожалению, не успела, он настиг ее и ударил ножом. Ее друг попытался защитить свою спутницу и тогда преступник переключился на него. После этого началась паника, все кричали и пытались забежать к нам. Раненой женщине помог ее друг и они смогли уйти сами. Нападавший продолжал "охотиться" на людей и делал это не спеша, у него были окровавленные руки. Когда он приблизился к торговой улице, все кинулись врассыпную", - рассказывает очевидец событий.

"Мы услышали выстрелы, кажется, на расстоянии 100-150 метров от нас, но я не уверен. Я решил пойти на звук выстрелов и ко мне подбежал полицейский, спросил, где раненая женщина. Мы показали и спросили, кто стрелял. И он сказал, что это была полиция и, что нападавший был нейтрализован", - дополняет другой.

Нападение с ножом произошло в центре Парижа около 21:00. Преступник, выкрикивая "Аллаху акбар", начал беспорядочно наносить удары ножом прохожим. В результате чего один человек погиб, четверо - ранены.