Евровидение-2019 пройдет в Израиле

Победа Нетты стала четвертой в копилке Израиля на "Евровидении". Страна занимала первое место в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах.

"Спасибо большое за то, что вы выбрали нестандартность и разнообразие. Я люблю мою страну! Встретимся в следующий раз в Иерусалиме", - заявила со сцены победительница "Евровидения"

По результатам голосования зрителей и жюри израильтянка набрала 529 баллов. На втором месте, отставая почти на 100 баллов, оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego"(Огонь), замыкает тройку победителей австриец Сезар Сэмпсон с композицией "Nobody but you" (Никто кроме тебя). Также в десятку вошли представители Германии, Италии, Чехии, Швеции, Эстонии, Дании и Молдавии.

В финале соревнования участвовали 26 исполнителей из европейских стран. Россия впервые за 14 лет не была представлена в финале "Евровидения". Юлия Самойлова не смогла преодолеть полуфинальную стадию конкурса.

Не обошлось и без курьезов, во время выступления участницы из Великобритании SuRie неизвестный поднялся на сцену и вырвал микрофон из рук певицы. Вскоре инцидент был исчерпан и исполнительница смогла допеть песню до конца.