Евровидение: послевкусие

Израильская певица Нетта изначально была в числе фаворитов на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году. Но, тем не менее, в финале разрыв почти в 100 баллов от второго места, стал приятным сюрпризом для израильских фанатов.

"Она просто лучшая. Она другая, и с первой секунды, когда я ее увидела, я сказала "вау", - говорит одна фанатка Нетты.

"Нам очень нравится песня, как и ее смысл. Ты можешь быть кем угодно и где угодно, но оставайся всегда собой. Смысл простой, но одновременно очень сильный", - другие ее поклонники.

Российская участница Юлия Самойлова, которой украинские власти в прошлом году запретили въезд в страну, где проходил конкурс, выступила в Лиссабоне, но не вошла в число 26 участников финала.

Не обошлось и без курьезов, во время выступления участницы из Великобритании SuRie неизвестный поднялся на сцену и вырвал микрофон из рук певицы. Вскоре инцидент был исчерпан и исполнительница смогла допеть песню до конца. Жюри конкурса предложило певице выступить ещё раз - в самом конце . Однако SuRie отказалась.

Что касается Португалии, представительница которой попала в финал напрямую на правах победителя прошлого года. То ее песню "Сад" зрители и жюри не оценили и поставили на последнее место с 39 баллами. За всю историю "Евровидения" одна страна трижды становилась победителем два года подряд.