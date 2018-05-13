Нетаньяху: трудности перевода

Победу своей соотечественницы на конкурсе Евровидение - 2018 израильтяне праздновали всю минувшую ночь. В Тель-Авиве распалившиеся болельщики охлаждались в фонтане в центре города. Песня "Toy" ("Игрушка"), принёсшая победу - у всех на устах. Неттой восхищаются все:

"Она необыкновенная, уникальная! Такая живая, такая обаятельная, такая роскошная, такая прекрасная! И она пример для женщин-толстушек во всем мире: они должны знать, что могут побеждать. Мы можем выигрывать, дамы! Мы можем по-настоящему выигрывать!"

Нетта Барзилай набрала на конкурсе рекордную сумму баллов - 529. Последний раз израильтяне выигрывали Евровидение 20 лет тому назад.

Поздравил певицу с победой и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но автопереводчик в Twitter, где Нетаньяху разместил своё поздравление, сыграл с премьером злую шутку: его обращение к Неттте "капара", что на иврите означает "дорогая, милая", на английский было переведено как "корова".

В своих комментариях пользователи соцсетей, владеющие ивритом, поспешили разъяснить всем, что Нетаньяху вовсе не хотел оскорбить певицу. "Дорогая Нетта", - написал он, поблагодарив певицу за то, что она прославила государство Израиль, и назначил всем встречу в Иерусалиме в будущем году.