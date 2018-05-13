Нападение в Париже

В Париже один человек погиб, и, по уточненным данным, четверо получили ранения после нападения с ножом, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре французской столицы. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский.