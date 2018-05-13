Скайраннинг завоевывает массы
Около 1500 любителей скайраннинга со всего мира собрались покорять 123-этажный небоскреб Lotte World Tower в Сеуле. Вместе со всеми желающими, среди которых было немало пожарных, в забеге принимали участие и 24 профессиональных спортсмена.
2917 ступенек. Именно столько занимал путь к вершине небоскреба. В мужском забеге самым быстрым оказался Пётр Лободзински из Польши, а у женщин - австралийка Сюзи Вальшам.
Башня Lotte World Tower - самое высотное здание в Южной Корее - принимает забег Sky run уже во второй раз.