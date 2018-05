Израиль празднует победу на "Евровидении"

Израильская певица Нетта стала победительницей песенного конкурса «Евровидение-2018», финал которого прошел в Лиссабоне в ночь на 13 мая. Представительница Израиля исполнила песню «Toy», которая по результатам голосования зрителей и жюри набрала 529 баллов.

Второе место заняла кипрская певица Элени Фурейра, выступавшая на конкурсе с композицией Fuego (436 баллов). Замкнул тройку лидеров Сезар Сэмпсон из Австрии. Его песня Nobody But You получила 342 балла в совокупности от зрителей и жюри.

Как заявила Нетта после награждения, она соревновалась, прежде всего, сама с собой.