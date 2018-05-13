Митинг "За свободу интернета"

В Москве состоялся второй согласованный митинг "За свободный интернет" против ограничения доступа к интернет-ресурсам, в частности, против блокировки мессенджера Telegram.

Манифестанты потербовали отставки главы Роскомназдора.

На проспект Академика Сахарова пришли, по данным полиции, около 1000 человек, по оценкам активистов движения "Белый счетчик" — около 2300.

Говорят участники демонстрации:

"Борьбой с террористами и благополучием детей прикрывают такую оголтелую цензуру, которая, во многом, я думаю, в государтсвенных целях делается".

"Власть завинчивает гайки с интернетом уже упорно и пробуя на отдельных сегментах, на таких как Telegram. Но дело идет к повторению китайского опыта, где ввели электронную стену, чтобы отгородиться от мира".

В числе организаторов мероприятия — Партия народной свободы, Пиратская партия России и "Яблоко", а также ряд общественно-политических движений. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на этот раз не выступил с призывом прийти на митинг. Сообщается, что на входе были задержаны около 30 националистов.