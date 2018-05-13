В Москве состоялся второй согласованный митинг "За свободный интернет" против ограничения доступа к интернет-ресурсам, в частности, против блокировки мессенджера Telegram.
Митинг "За свободу интернета"
Митинг "За свободу интернета"
Манифестанты потербовали отставки главы Роскомназдора.
На проспект Академика Сахарова пришли, по данным полиции, около 1000 человек, по оценкам активистов движения "Белый счетчик" — около 2300.
Говорят участники демонстрации:
"Борьбой с террористами и благополучием детей прикрывают такую оголтелую цензуру, которая, во многом, я думаю, в государтсвенных целях делается".
"Власть завинчивает гайки с интернетом уже упорно и пробуя на отдельных сегментах, на таких как Telegram. Но дело идет к повторению китайского опыта, где ввели электронную стену, чтобы отгородиться от мира".
В числе организаторов мероприятия — Партия народной свободы, Пиратская партия России и "Яблоко", а также ряд общественно-политических движений. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на этот раз не выступил с призывом прийти на митинг. Сообщается, что на входе были задержаны около 30 националистов.