В Ираке ожидают официальных результатов парламентских выборов. Их объявят не раньше понедельника. По предварительным данным, в гонке лидирует альянс "Наср" во главе с премьер-министром Хейдаром аль-АбАади. За ним следует блок "Ас-Сайрун", ведомый влиятельным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром. Что касается активности избирателей, то на этот раз она была ниже показателя 2014 года в 60%.
В Ираке ждут результатов выборов
В Ираке ждут результатов выборов
Абдулрасул Мохсен, активист: "Явка на этих выборах не такая, как на прошлых - 44% ... Снижение числа избирателей, участвующих в голосовании, объясняется недоверием к политикам. Они - 15 лет на политической сцене. И ничего не изменилось."
Нынешние выборы в Ираке - первые после победы над террористической группировкой "Исламское государство". Голосование прошло в условиях повышенных мер безопасности. Для охраны избирателей было мобилизовано порядка 1 миллиона силовиков.