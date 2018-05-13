В Ираке ждут результатов выборов

В Ираке ожидают официальных результатов парламентских выборов. Их объявят не раньше понедельника. По предварительным данным, в гонке лидирует альянс "Наср" во главе с премьер-министром Хейдаром аль-АбАади. За ним следует блок "Ас-Сайрун", ведомый влиятельным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром. Что касается активности избирателей, то на этот раз она была ниже показателя 2014 года в 60%.