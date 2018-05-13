Расследование теракта в Париже

Теракт в Париже совершил 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов. Он получил гражданство Франции в 2010 году вместе со своей матерью. С 2016 года Азимов фигурировал в базе данных французской полиции на лиц, склонных к радикальной деятельности. В рамках расследования для допроса задержаны его родители, а также подозреваемый 1997 года рождения в Страсбурге.