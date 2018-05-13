Теракт в Париже совершил 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов. Он получил гражданство Франции в 2010 году вместе со своей матерью. С 2016 года Азимов фигурировал в базе данных французской полиции на лиц, склонных к радикальной деятельности. В рамках расследования для допроса задержаны его родители, а также подозреваемый 1997 года рождения в Страсбурге.
Расследование теракта в Париже
Расследование теракта в Париже
Вечером в субботу злоумышленик со словами "Аллаху акбар!" набросился с ножом на прохожих в центре Парижа. Погиб 29-летний житель Франции, четыре человека получили ранения, включая гражданина Люксембурга.
Престпуник был застрелен полицией. Отвественность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон назвал уровень подготовки теракта "примитивным". На специальном совещании он отметил, что террорист для нападения на парижан "судя по всему, взял кухонный нож в доме своих родителей". По словам министра, террористическая угроза остается на высоком уровне на всей територии страны.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что Азимов в Чечне только родился, а формирование его взглядов и убеждений происходило во французском обществе. "Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе", — написал Кадыров.