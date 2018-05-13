Теракты в индонезийских церквях

По меньшей мере 11 человек погибли, более 40 получили ранения на острове Ява в Индонезии в результате серии нападений на церкви Сурабаи - второго по величине города страны.

Взрывы прогремели в воскресенье утром в трёх храмах - католическом, протестантском и церкви пятидесятников - с разницей в несколько часов. Предполагается, что в одном из случаев смертник проник в помещение, прикинувшись прихожанином; в двух других были использованы начинённые взрывчаткой автомобиль и мотоцикл.

Раненые доставлены в больницы; состояние некоторых из них критическое. Среди пострадавших - и муж этой женщины:

"В церкви шла месса, - говорит она, - а мой муж встречал приходящих, он открывал двери. И теперь он ранен очень тяжело".

Группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракты. Власти связывают их с бунтом в тюрьме Джакарты, где содержатся осуждённые по обвинению в терроризме. В ходе его подавления погибли 5 полицейских.

В день взрывов, полиция провела операцию против террористической организации, связанной с ИГИЛ. Четверо её активистов были убиты. По данным индонезийских властей, они планировали осуществить теракт недалеко от здания тюрьмы.