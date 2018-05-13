Действующий чемпион "Формулы 1" Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, не оставил соперникам ни единого шанса на трассе "Гран-при Испании". Еще один пилот Mercedes финн Валттери Боттас, финишировавший вторым, отстал от победителя на 20 секунд. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Гран-при Испании: Хэмилтон оставил всех позади
Гран-при Испании: Хэмилтон оставил всех позади
Хэмилтон одерживает вторую победу подряд. В конце апреля он поднялся на высшую ступень пьедестала в Азербайджане. Сейчас британец занимает первую строчку в зачете пилотов. На 17 очков он обгоняет Себастьяна Феттеля из команды Ferrari. Третьим идет Валлтери Боттас.
В зачете конструкторов лидирует Mercedes, на счету которого 153 очка. Следом расположились Ferrari и Red Bull.