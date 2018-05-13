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Гран-при Испании: Хэмилтон оставил всех позади

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Гран-при Испании: Хэмилтон оставил всех позади

Гран-при Испании: Хэмилтон оставил всех позади
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Действующий чемпион "Формулы 1" Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, не оставил соперникам ни единого шанса на трассе "Гран-при Испании". Еще один пилот Mercedes финн Валттери Боттас, финишировавший вторым, отстал от победителя на 20 секунд. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Хэмилтон одерживает вторую победу подряд. В конце апреля он поднялся на высшую ступень пьедестала в Азербайджане. Сейчас британец занимает первую строчку в зачете пилотов. На 17 очков он обгоняет Себастьяна Феттеля из команды Ferrari. Третьим идет Валлтери Боттас.

В зачете конструкторов лидирует Mercedes, на счету которого 153 очка. Следом расположились Ferrari и Red Bull.