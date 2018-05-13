Лидер общего зачета "Джиро д'Италия" Саймон Йейтс одержал первую этапную победу. Британец опередил всех соперников на трассе между Песко-Саннита и Гран-Сассо. Второй результат показал француз Тибо Пино. Третьим к финишу пришел колумбиец Эстебан Чавес.
"Джиро д'Италия": первая победа лидера
"Джиро д'Италия": первая победа лидера
Британец, впервые участвующий в итальянской веломногодневке, с шестого этапа не снимает майку лидера. Его общее время – чуть более 37 часов и 37 минут. Полминуты в генеральной классификации ему проигрывает Чавес. Следом идет победитель прошлого года голландец Том Дюмулен.
В понедельник гонщиков ждет выходной, а во вторник они выйдут на старт десятого, самого длинного этапа соревнований по маршруту Пенне – Гуальдо-Тадино. Его протяженность почти 240 километров.