Молодёжные протесты в Тбилиси

Молодёжные протесты в у здания парламента в столице Грузии возобновились в воскресенье днём. Демонстранты добиваются выполнения своих требований, среди которых отставка главы МВД, отстранение от власти партии "Грузинская мечта" и премьер-министра.

Поводом для бунта стал рейд спецназа по популярным ночным клубам Тбилиси в рамках борьбы с наркоторговлей. Собравшиеся говорят, что при этом были избиты и задержаны ни в чём не повинные посетители.

Спонтанный протест, начавшийся в ночь на субботу, продолжался потом весь день и оброс политическими требованиями. В субботу вечером молодёжь устроила грандиозную дискотеку под открытым небом. Один из её организаторов Бека Цикаришвили говорит:

"Вчера полиция вышвырнула людей из ночных клубов и преследовала их всю ночь. Многие - в том числе и я - были задержаны. Сегодня к нам приехали все наши друзья диджеи и присоединились к нашим протестам".

По данным грузинских властей, в ходе рейдов были задержаны 8 наркоторговцев. Наблюдение за ними велось в течении трёх месяцев, после того, как из-за употребления новым наркотиком мефедроном погибли 5 человек. Протестующие говорят, что брутальные задержания посетителей начались уже после ареста наркоторговцев и обвиняют власти в нарушении своих прав и свобод.