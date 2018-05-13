Израиль уничтожил туннель в секторе Газа

Израильские военные уничтожили в северной части сектора Газа еще один прорытый экстремистами туннель, который вел в сторону еврейского государства. По сооружению были нанесены удары с воздуха самолетами ВВС Израиля. Как отметил армейский представитель, это шестой ликвидированный лаз, прорытый под землей на территорию Израиля или вплотную к его границе, за полгода. ЦАХАЛ возложил ответственность за его строительство на ХАМАС, контролирующий сектор Газа. В середине апреля министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал уничтожить все туннели ведущие в еврейское государство из сектора Газа.

Ранее израильские власти приняли решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", пострадавший в пятницу в результате столкновений палестинцев с израильскими военными. Тогда тысячи палестинцев вышли на акции протеста в рамках начатого более месяца назад "Марша возвращения". Арабы жгли автомобильные покрышки и запускали свое новое "оружие" - горящих воздушных змеев (с целью поджогов на территории еврейского государства). По данным палестинского министерства здравоохранения, которые приводит агентство ВАФА, в результате стычек с израильскими военными погибли два человека, более 700 пострадали. КПП "Керем-Шалом" останется закрытым до тех пор, пока повреждения не будут ликвидированы. Пересекать границу через него можно будет только в гуманитарных целях по специальному разрешению.