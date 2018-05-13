День Иерусалима: флаги и потасовки

13 мая в Израиле отмечается День Иерусалима, провозглашенный после победы Израиля в Шестидневной войне. Десятки тысяч человек приняли участие в празднованиях и традиционном Марше с флагами, который завершился у Стены Плача.

Торжества прошли на фоне усиленных мер безопасности — в город были дополнительно направлены три тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Участник марша говорит: "В этот день отмечается воссоединение Иерусалима. В 1967 году Израиль наконец-то смог взять столицу под свой контроль и предоставить возможность каждому приехать сюда, чтобы помолиться и насладиться красотой города".

На Храмовой горе не обошлось без потасовок между израильтянами и палестинцами. По свидетельствам очевидцев, гнев мусульман вызвали поющие и размахивающие флагом Израиля демонстранты, которых затем оттуда вывела полиция.

"Этот бесполезный парад через три часа закончится. Но эта земля принадлежит палестинцам и они отсюда не уйдут. Этот марш — пропаганда, чтобы заявить о том, что Иерусалим — столица Израиля. Мечтайте дальше, израильтяне, Трамп и его арабские друзья," — говорит палестинская активистка. Она также была выведена за пределы территории вместе с другими агрессивно настроенными палестинцами.

В пресс-службе полиции уточнили, что религиозные евреи нарушили правила визита Храмовой горы —священного места как для иудаизма, так и для ислама.