По меньшей мере 26 человек погибли, еще семь получили ранения в результате нападения группы вооруженных людей на северо-западе Бурунди. Трагедия разыгралась в деревне Рухагарика в провинции Чибитоке. Сообщается, что боевики были одеты в военную форму.

Местный житель Паскаль Пакизимана потерял во время атаки своих близких: "У меня семья погибла. И что еще хуже, армия ничего не сделала, чтобы спасти их. И это при том, что военные были совсем недалеко отсюда. Я требую, чтобы этих военнослужащих заменили другими."

Наблюдатели полагают, что нападение в Бурунди - попытка сорвать назначенный на 17 мая референдум главный вопрос которого касается продления срока полномочий президента.