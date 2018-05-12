Эбола: ВОЗ бьёт тревогу

Всемирная организация здравоохранения готовится к "наихудшему сценарию" в связи с зафиксированными смертельные случаями заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго. Ведомство собирается в кратчайшие сроки отправить в страну вакцины от смертельного заболевания. По некоторым данным, от лихорадки в окрестностях города Бироко на северо-западе страны уже скончались 18 человек, официально подтверждены пока только два случая.