Всемирная организация здравоохранения готовится к "наихудшему сценарию" в связи с зафиксированными смертельные случаями заражения лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго. Ведомство собирается в кратчайшие сроки отправить в страну вакцины от смертельного заболевания. По некоторым данным, от лихорадки в окрестностях города Бироко на северо-западе страны уже скончались 18 человек, официально подтверждены пока только два случая.
Эбола: ВОЗ бьёт тревогу
Эбола: ВОЗ бьёт тревогу
"Несмотря на то, что вспышки заболевания зафиксированы в отдаленной сельской местности, что дает надежду на не столь быстрое распространение, проблема заключается в том, что случаи заражения охватывают три разных локации в районе 60 км, а может и более", - заявил замглавы ВОЗ Питер Салама.
Вспышка в Конго стала девятой по счету, начиная с 1976 года. Во время эпидемии заболевания в 2014 году погибли 11 тысяч человек.
Эбола — опасное вирусное заболевание. Большая часть случаев заканчивается смертельным исходом.