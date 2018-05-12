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США

Стрельба в школе

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Стрельба в школе

Стрельба в школе
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Полицейские по подозрению в стрельбе в одной из школ американского города Палмдейл в штате Калифорния задержали 14-летнего подростка.

По словам сотрудников офиса окружного шерифа, у задержанного обнаружили «одну единицу огнестрельного оружия». Предположительно, именно он открыл огонь в учебном заведении и ранил одноклассника. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением в руку, его жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается.

Это уже 21 случай стрельбы в образовательных учреждениях в США в этом году.