Полицейские по подозрению в стрельбе в одной из школ американского города Палмдейл в штате Калифорния задержали 14-летнего подростка.
Стрельба в школе
Стрельба в школе
По словам сотрудников офиса окружного шерифа, у задержанного обнаружили «одну единицу огнестрельного оружия». Предположительно, именно он открыл огонь в учебном заведении и ранил одноклассника. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением в руку, его жизни ничего не угрожает. Расследование продолжается.
Это уже 21 случай стрельбы в образовательных учреждениях в США в этом году.