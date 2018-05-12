Американская компания SpaceX в пятницу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с бангладешским телекоммуникационным спутником Bangabandhu с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Успешный запуск Falcon-9
Успешный запуск Falcon-9
Через три минуты произошло штатное отделение первой ступени ракеты-носителя для возвращения на Землю и дальнейшего использования. Она произвела успешную посадку на платформе в Атлантическом океане. Запуск планировался днем ранее, но его отменили незадолго до старта. В компании не пояснили, с чем это связано.
Ракета доставит на орбиту первый спутник для Бангладеш. Его строительством занималась французско-итальянская компания Thales Alenia Space. Контракт составил 250 миллионов долларов.