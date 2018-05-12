США обещают КНДР процветание

США поддержат экономику Северной Кореи, если Пхеньян откажется от ядерной программы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео на встрече с южнокорейской коллегой в Вашингтоне.

Международные санкции препятствуют развитию экономики КНДР. Согласно данным Всемирной продовольственной программы, около 70% населения страны голодает, а четверть детей в возрасте до 5 лет страдает от хронического недоедания

"Если председатель Ким выберет правильный путь, то у северокорейского народа есть шанс на мирное и процветающее будущее. Если КНДР предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с ней, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья", - заявил глава госдепа США.

Ранее на этой неделе состоялся визит Помпео в Пхеньян. На родину госсекретарь вернулся с тремя американцами, освобожденными из тюрьмы по личному распоряжению северокорейского лидера. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12-го июня в Сингапуре. Эту страну выбрали за ее расположение, безопасность и нейтральный статус.