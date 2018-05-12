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Нападение в Париже

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Нападение в Париже

Нападение в Париже
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В Париже один человек погиб, и, по уточненным данным, четверо получили раненения после нападения с ножом, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре столицы Франции. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский.

Инцидент произошел на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню". Его ликвидировали сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости. В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией.

"Приветствую быструю реакцию ихладнокровие стражей порядка, которые нейтрализовали нападавшего", — отреагировал на своей странице в "Твиттере" глава МВД Франции Жерар Колон.

Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет.

Агентства • TASS, AFP

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