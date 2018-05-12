В Париже один человек погиб, и, по уточненным данным, четверо получили ранения после нападения с ножом, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре французской столицы. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский.
Нападение в Париже
Нападение в Париже
Инцидент произошел на улице Монсиньи во 2 округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню". Его ликвидировали сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости. В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией.
"Приветствую быструю реакцию и хладнокровие стражей порядка, которые нейтрализовали нападавшего", — отреагировал на своей странице в "Твиттере" глава МВД Франции Жерар Колон.
Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет.